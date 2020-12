Gherardo Colombo nella videoconferenza di Polocittattiva presenta il suo libro ”Anche per giocare servono le regole. Come diventare cittadini”

E’ in programma lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 17,30 la videoconferenza con Gherardo Colombo e Mauro Ferro. L‘iniziativa è organizzata dal Polo cittattiva astigiano albese – I.C. di S. Damiano e Museo Arti e Mestieri di un Tempo con Fra production spa, Acli e Aimc Asti.

Il dott. Colombo tornerà a parlare per il Polo cittattiva dopo il primo incontro del 2010. Presenterà il libro ”Anche per giocare servono le regole. Come diventare cittadini” (Chiarelettere). L’autore ne discuterà con Mauro Ferro. “Siamo convinti che le regole siano state inventate per limitare la nostra libertà, ma anche per giocare servono le regole. A cominciare dalla sua lunga esperienza come magistrato e dopo anni dedicati a incontrare giovani in tutta Italia, in queste pagine Colombo racconta la grande avventura della Costituzione: il contesto storico in cui è nata; le resistenze e le abitudini alla sopraffazione e alla diseguaglianza che ha dovuto abbattere; il principio che la anima (la dignità di ogni persona), segnando una svolta storica epocale; come funziona e perché è stata scritta; chi sono gli uomini e le donne che sono riusciti nell’impresa dopo un lungo lavoro di mediazione, affinché gli scempi della storia non si ripetessero più. Un libro che parla di noi, chiaro, semplice, animato da un’idea di cultura che è esperienza diretta e viva, nelle istituzioni e anche fra i ragazzi”. Magistrato attualmente fuori servizio, è noto per aver condotto, o contribuito a condurre, inchieste importanti sul crimine organizzato, la corruzione, il terrorismo e la mafia, tra cui la scoperta della Loggia P2 e Mani Pulite. Oggi è vicepresidente della casa editrice Garzanti.

Ha pubblicato diversi libri nei quali mette la sua esperienza di magistrato al servizio di una divulgazione attenta e scrupolosa dei concetti di democrazia, giustizia e cittadinanza.

Gli incontri sono gratuiti, validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado e si terranno in presenza. Iscrizioni e informazioni: www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/ polocittattiva@icsandamiano.it