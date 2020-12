Genitorinsieme, incontro online con il Professor Luca Bonfanti

In occasione della Giornata mondiale per i Diritti delle Persone con Disabilità, questa sera Genitorinsieme Odv ha organizzato un incontro online sulla pagina Facebook dell’associazione con il Prof. Luca Bonfanti, professore associato di Anatomia (Università di Torino), research group leader (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi – NICO), editor in chief della rivista “Frontiers in Neurogenesis”, autore di saggi divulgativi sui valori della scienza e della sua comunicazione.

Il professore parlerà delle ultime scoperte sulla plasticità neuronale e delle concrete applicazioni in campo medico scientifico.

Inoltre aiuterà il pubblico a rispondere ad uno dei principali interrogativi che molti genitori si saranno posti in questi lunghi mesi: Quali conseguenze ha ed avrà sul nostro cervello e su quello dei nostri figli, questo nuovo stile di vita da lockdown , tutto monitor e socialità ridotta?

Questo è il link a cui collegarsi per assistere e porre domande direttamente al professore https://fb.me/e/1GWjKmCRV