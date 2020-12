Gemellaggio con Patti, Moncalvo: “Mai la minoranza è stata invitata a partecipare ad eventuali riunioni o manifestazioni”

Ieri, martedì 29 dicembre, le giunte comunali delle città di Moncalvo e di Patti hanno deliberato in contemporanea l’accordo di gemellaggio tra le due realtà.

In attesa dell’approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, che sancirà definitivamente la collaborazione, per quanto riguarda Moncalvo si registra l’intervento di Mario Zonca,

Consigliere Comunale di minoranza, per alcune precisazioni in merito al comunicato stampa diffuso dal Vice Sindaco di Moncalvo: “Lo scrivente smentisce le dichiarazioni relative al coinvolgimento della minoranza. La minoranza ha appreso del Gemellaggio solo ed esclusivamente dai social e dai comunicati stampa pubblicati sulle varie testate. Solo il 10 Dicembre scorso, il vicesindaco, inviava una mail per un incontro in videoconferenza previsto per il 16 dicembre. Invito declinato dallo scrivente con la motivazione, che riteneva i tempi oramai scaduti per la convocazione, in considerazione che tutto era già stato fatto e si andava a breve in consiglio Comunale” precisa Zonca.

“Invito declinato anche dalla restante parte della minoranza che non ravvisava la necessità di modificare o suggerire altro riguardo il testo del protocollo pervenuto e che comunque si riservava, in occasione della sua presentazione nell’ambito del Consiglio Comunale, di effettuare eventuali osservazioni. Mai la minoranza è stata invitata a partecipare ad eventuali riunioni o manifestazioni, non ultima quella che si è svolta presso il teatro comunale. Per quanto riguarda il mio pensiero, sarò felice di esprimerlo questa sera in consiglio comunale” conclude il consigliere Mario Zonca.