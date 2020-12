Gel e mascherine: Asti seconda in Italia per l’acquisto di dispositivi anti-covid

“Il Sole 24 Ore” a partire dai numeri forniti da Iqvia, società di consulenza specializzata nell’analisi dei dati in ambito sanitario, ha stilato una classifica delle città italiane che hanno acquistato più dispositivi di protezione individuale dall’inizio della pandemia.

Asti risulta seconda dopo Genova e prima di Alessandria. Al fondo della graduatoria, invece, ci sono Catanzaro, Vibo Valentia, Trento e Novara.

Secondo questa speciale classifica, da gennaio a settembre 2020, gli astigiani hanno acquistato in media 5,48 confezioni tra mascherine e gel (i dati si riferiscono alle sole farmacie, mentre è esclusa la grande distribuzione e gli altri canali di vendita) per una spesa media per abitante maggiorenne di 1,54 euro.

Secondo il quotidiano economico i risultati dipenderebbero da diverse caratteristiche del territorio: la qualità della rete delle farmacie, l’impatto locale delle campagne di sensibilizzazione, la percezione del rischio legata alla maggiore (o minore) esposizione al contagio della popolazione e l’indice di vecchiaia.

In totale sono quasi 30 milioni di mascherine e 10 milioni e mezzo di confezioni di gel igienizzante acquistate dagli Italiani.

[Fonte: https://www.ilsole24ore.com/]