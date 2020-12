Furti e simulazione di reato: un arresto e due denunciati da parte dei Carabinieri di Acqui Terme, Cerrina e Ozzano

Intensa attività nell’ultima settimana dei carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria, di cui alcune hanno riguardato i comuni confinanti con l’Astigiano.

I Carabinieri di Acqui Terme, a conclusione degli accertamenti scaturita dalla denuncia querela presentata dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà per furto con destrezza un 47enne senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia, il quale, dopo essere entrato in un esercizio commerciale del centro, approfittando della momentanea distrazione della titolare, le asportava il telefono cellulare appoggiato sul bancone di vendita.

I Carabinieri di Cerrina, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vercelli, hanno tratto in arresto un 61enne, con pregiudizi di polizia, che dovrà scontrare un anno di reclusione per furto aggravato in concorso, commesso nel 2013 a Solonghello. Al termine delle formalità, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Vercelli.

I Carabinieri di Ozzano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per simulazione di reato una 72enne del posto, già titolare di una ditta liquidata nel dicembre 2017, che a maggio di quest’anno denunciava ai Carabinieri il furto presso la citata ditta di circa 150 tappeti e preziosi tessuti. L’analisi delle immagini di videosorveglianza consentivano di accertare che parte del materiale era stato sottratto dal marito e dalla figlia.