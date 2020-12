Intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi, martedì 8 dicembre.

Gli uomini del comando di Asti e i volontari di Nizza Monferrato sono intervenuti in Piazza Garibaldi per una fuga di gas.

Dopo varie ricerche i Vigili del Fuoco intercettavano la perdita da un tubo di rete, sul posto è intervenuto il personale dell’Italgas per riparare la perdita.