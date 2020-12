Fridays for Future Asti chiede al sindaco una “Dichiarazione di emergenza climatica”

“La crisi climatica è una crisi e deve essere trattata come tale”.

Lo afferma il movimento astigiano di Fridays for Future. “Un anno fa abbiamo chiesto al Comune di Asti di dichiarare lo Stato d’emergenza climatica e ambientale, una presa di coscienza formale di star vivendo una vera emergenza che deve essere affrontata come tale, ma anche la premessa per azioni concrete. Non siamo stati ascoltati. In occasione dello sciopero nazionale per il clima del 9 ottobre, il documento è stato ripresentato”.

Per farsi ascoltare ancora di più gli attivisti propongono per oggi, venerdì 18 dicembre, alle 15 un social bombing: scrivere sui profili social del sindaco Maurizio Rasero e del Comune di Asti: “La crisi climatica è una crisi e deve essere trattata come tale #raserofirmaladec “.

L’obiettivo è far firmare al primo cittadino la DEC, la Dichiarazione di Emergenza Climatica, documento che sancisce la volontà di un’amministrazione di trattare veramente la crisi climatica, come una vera e propria crisi.

Le ragazze e i ragazzi di Fridays for Future Asti chiederanno infine un incontro in merito al sindaco e all’assessore all’ambiente.