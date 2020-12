Fra production continua ad investire in Italia e inaugura un nuovo hub logistico nell’Astigiano

FRA Production, leader mondiale nei prodotti tessili tecnici, continua a crescere e a investire in Italia e in modo particolare nell’astigiano generando valore e nuove opportunità per il territorio. L’azienda, con un fatturato consolidato che nel 2019 ha superato i 22 milioni di euro, prevede di chiudere l’anno in positivo con un fatturato e un margine operativo lordo superiori alle iniziali aspettative.

Il nuovo hub logistico di Dusino 3, esteso su un’area pari a 3.040 mq, è frutto di un investimento di oltre 2,2 milioni di euro e sarà operativo entro la fine del mese di gennaio. L’edificio sorge all’interno della superficie di proprietà di FRA Production, a Dusino San Michele, al confine tra le province di Asti e Torino, dove sono già presenti l’Headquarter e i due stabilimenti italiani.

Il nuovo hub offre il doppio dello spazio per le attività di magazzinaggio e per la capienza di posizioni pallet. Direttamente collegato agli altri stabilimenti attraverso due tunnel, è dotato di strutture in grado di assicurare la massima efficienza e isolamento rispetto all’esterno per il carico e lo scarico sia dei dispositivi medici (DM) che dei materiali a contatto con alimenti (MOCA) prodotti dall’azienda.

Tutto l’impianto è alimentato da un sistema fotovoltaico da 350KW di ultima generazione che permette alla struttura di essere completamente autonoma e di sfruttare il surplus prodotto per abbattere i consumi energetici dei due stabilimenti Dusino 1 e 2, riducendo di 236 tonnellate/anno le emissioni di CO2.

“Nel delicato momento che stiamo vivendo, questo progetto testimonia la volontà dell’azienda di continuare ad investire, contribuendo allo sviluppo del territorio e dell’economia nazionale – commenta Andrea Colombo, amministratore delegato di FRA Production -. L’inaugurazione di Dusino 3 vuole essere un segnale importante, ma anche uno stimolo: il nostro obiettivo è di continuare a crescere, puntando sull’ampliamento della gamma prodotti e sul rafforzamento del posizionamento con un carattere più internazionale”.

Fondata nel 1962, FRA Production è oggi il primo produttore al mondo di anelli elastici per uso alimentare e leader nelle reti tubolari elastiche per medicazioni con il marchio Surgifix. L’azienda, presente in 66 Paesi nel mondo in tutti e cinque i continenti, a seguito dell’emergenza Covid-19 ha iniziato a produrre e commercializzare anche filo elastico per mascherine, e per il 2021 prevede di fornire globalmente 150.000 km.