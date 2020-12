Fermato alla guida ubriaco, senza patente e con dosi di cocaina in macchina: arrestato dai carabinieri

I Carabinieri di Villanova d’Asti hanno arrestato in flagranza di reato un italiano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa notte, poco dopo la mezzanotte, l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villanova d’Asti, durante uno dei servizi di monitoraggio per il rispetto delle norme anti COVID 19 in prossimità delle grandi via di comunicazione, procedeva al controllo di una Fiat Punto che aveva passato in uscita il varco autostradale dell’A21 Torino Piacenza.

Il conducente, G.M. classe 1980 nativo di Moncalieri ma domiciliato a Villanova d’Asti, palesava da subito un forte alito vinoso e rifiutava di sottoporsi al test alcolimetrico, non sapendo neanche giustificare le ragioni dell’orario della sua presenza in loco, essendo già in atto dalle 22 il coprifuoco.

Il giovane, fortemente irrequieto, tentava addirittura di allontanarsi a piedi spintonando i militari ma veniva immediatamente bloccato.

La successiva perquisizione del mezzo consentiva di rinvenire tre dosi termosaldate di cocaina per complessivi grammi 2,10. Ulteriori accertamenti consentivano di appurare che il responsabile stava guidando senza patente in quanto revocatagli dalla Prefettura di Cuneo nel 2011.

L’autore veniva pertanto tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi a test alcolimetrico; una volta sottoposto a fotosegnalamento presso la Compagnia Carabinieri di Villanova d’Asti, emergevano pregresse pendenze per stupefacenti, lesioni, furto e violazioni al codice della strada. Veniva altresì elevata la sanzione di 400 € per violazione delle prescrizione di contenimento dal COVID 19.

Una volta avvisato il PM di turno della Procura della Repubblica di Asti, veniva disposta la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima fissato nella giornata odierna che convalidava il provvedimento e lo condannava a 3 mesi e 10 giorni di reclusione con pena sospesa.