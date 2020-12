È uscito il nuovo videoclip natalizio del coro “Full of Life” di Villanova d’Asti. Il titolo del brano è “Questo è il Natale per me”, scritto dalla direttrice Francesca Gilli.

L’idea di formare il coro è iniziata nel 2015, quando è stato proposto ad alcuni ragazzi di Villanova di partecipare ad un’iniziativa lanciata dalla Diocesi di Asti: la 1° edizione di Asti God’s Talent, simpatico ed arricchente evento musicale rivolto ai cori giovanili; l’iniziativa è stata la scintilla che ha fatto nascere la voglia di vivere la musica insieme, con gioia, entusiasmo e vitalità.

Dopo i primi tre talent, che hanno visto il gruppo vincitore della prima edizione sotto la giuria di Paolo Conte, è nata la voglia di fare qualcosa di più, così ad ottobre 2017 il coro ha deciso di avere un nome: FULL OF LIFE.

Il gruppo è attualmente composto da 35 elementi di età compresa tra i 13 e i 30 anni.

In questi primi anni di attività il gruppo è salito su molti palchi in tutto il Piemonte; notevole anche l’impegno sociale negli ospedali e nelle case di riposo per regalare ai malati un momento di spensieratezza con un repertorio molto vario.

Già nel 2019 era uscito il primo inedito, “Cuori Uniti” ed anche un videoclip sulle note dell’ Hallelujah di Cohen con armonizzazione tratta da quella dei Pentatonix.

“Anche quest’anno, in cui il Covid ha interrotto per qualche mese le nostre attività, siamo rimasti vicini; abbiamo lavorato ad un nuovo progetto a cui teniamo molto, il nostro nuovo videoclip natalizio”, racconta Francesca Gilli.

“Pieni di vita: questo è il significato del nostro nome ed il nostro intento è di portare energia, vitalità, colore e sorriso a chi ci ascolta”.

Un modo molto originale per augurare a tutti i Villanovesi un felice Natale.