Due giorni di open School virtuale per il Liceo Scientifico “F. Vercelli” di Asti

In un periodo di videochiamate e videolezioni, presenze virtuali ed esplorazioni a distanza, anche l’Open School del Liceo, il tradizionale appuntamento di accoglienza di ragazzi e famiglie in vista delle future iscrizioni, si trasferisce in Rete.

Sarà infatti la piattaforma di Google, Meet, a ospitare la visita virtuale: sono state scelte tre finestre temporali per gli utenti interessati: venerdì 11 dicembre dalle 18, sabato 12 dicembre dalle 15 e sabato 9 gennaio 2021, anche in questo caso, dalle 15.

I genitori interessati possono iscriversi tramite un form online reperibile sul sito della scuola (https://www.scientificoasti.edu.it) alla voce Open School (dal pulsante “Prenotazione open school”); è possibile selezionare un solo appuntamento. Il giorno prima della riunione, i genitori riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato all’iscrizione il link diretto per la partecipazione al Meet.

Ad accogliere tutti gli interessati nello spazio virtuale, saranno la Dirigente Cristina Trotta, la responsabile dell’Orientamento, prof.ssa Marina Garbarino e un docente in rappresentanza di ciascun dipartimento dell’Istituto.

Sarà quindi l’occasione perconoscere l’offerta formativa dell’Istituto, Liceo Scientifico, Scientifico con opzione Scienze Applicate, Liceo Sportivo e le curvature attivate: Cambridge, Internazionale e Biomedica. Si tratta di un ventaglio di offerte dalle scelte tradizionali alle opzioni innovative, pensate per studenti particolarmente motivati che intendono consolidare le competenze dell’inglese come lingua internazionale della scienza e quelle legate all’ambito biologico e medico.