Due culle di trasporto intraospedaliero riscaldanti donate alla pediatria dell’ospedale “Michele e Pietro Ferrero”

Due culle di trasporto intraospedaliero per neonati sono state donate e consegnate ieri 21 dicembre 2020 alla Struttura Complessa (S.C.) di Pediatria dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero dalla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus.

Corredate da due materassini riscaldanti servocontrollati Aquatherm comprensivi di unità di controllo e copertura basculante in plexiglass, potranno essere impiegate per il trasporto intraospedaliero dei neonati. Essenziale al fine di mantenere la stessa temperatura del corpo materno, la culla ha un sistema di riscaldamento che consente di regolare la giusta temperatura nel transito dalla sala parto al reparto o in caso di spostamenti in altri ambienti per l’esecuzione di accertamenti. Ad accogliere la delegazione della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra, presente la Direzione dell’Asl Cn2 nelle persone del Direttore Generale Dott. Massimo Veglio e Sanitario Dott. Mario Traina, della dott.ssa Maria Cristina Frigeri Direttore del Presidio Ospedaliero, e una delegazione del personale di reparto, capeggiata dal Dott. Alessandro Vigo – nuovo Primario della Pediatria, che ha ringraziato per la donazione che arricchisce la dotazione strumentale dell’area.

“Siamo molto contenti di aver ricevuto queste due culle che sono estremamente utili per poter trasferire in sicurezza e confort i neonati dal blocco parto alla divisione del nido – dichiara il Dott. Alessandro Vigo. E’ una cosa che aspettavamo da tempo. E’ un acquisto che darà la possibilità ai bambini di essere correttamente mantenuti e isolati negli spostamenti ed avere l’ambiente migliore nel periodo più delicato subito susseguente al parto. Per cui ringraziamo la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra e i donatori che hanno consentito un’acquisizione così rilevante e ci auguriamo che rimanga sempre soddisfatta di cosa cerchiamo di fare per i bambini del braidese e dell’albese. Sono arrivato il 1° dicembre e mi sono subito reso conto di quanto ha fatto la Fondazione per la pediatria. Abbiamo in animo diversi prestigiosi progetti e sono sicuro che il territorio attraverso la Fondazione non ci farà mancare il sostegno”.

“Oltre alle due Culle per il trasporto intraospedaliero – commenta Luciano Scalise, Direttore della Fondazione Nuovo Ospedale – la Fondazione ha acquistato e donato per l’Area Materno Infantile l’allestimento delle sale parto, l’arredo delle camere di degenza pediatriche (comprensivo di 12 letti elettrici espansibili fino a 18 anni in fase di allestimento), le sale d’attesa, gli ambulatori e, da poche settimane, sono state consegnate 16 Culle Nido adatte al Rooming-in per l’Ostetricia. Un impegno che ha preso avvio nel 2014 con il progetto Il Futuro in Buone Mani che si sta portando a compimento. Nei prossimi mesi sono previste ulteriori donazioni legate all’umanizzazione degli spazi dedicati ai bambini nell’ospedale. Per questa occasione ringraziamo la WellCom e tutti i donatori che hanno permesso l’acquisto delle due culle consegnate ieri.”

Un ulteriore dono natalizio al servizio di tutta la comunità di Alba, Bra, Langhe e Roero.