Due concerti per augurare buone feste patrocinati dal Consiglio Regionale del Piemonte

Due concerti on line per immergersi più profondamente nella magia delle festività natalizie, ormai alle porte. È la proposta del Consiglio regionale del Piemonte, che li patrocina, a meno di una settimana da Natale, per domenica 20 e lunedì 21 dicembre.

Il primo, ambientato nell’Aula di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, s’intitola “L’opera per tutti, un sorriso per Natale: ‘L’elisir d’amore’ di Gaetano Donizetti”.

Introdotto dal saluto del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ed eseguito dall’Associazione Viaoxiliaquattro di Novara, diretta dal maestro Paolo Beretta, il concerto presenta una selezione delle più celebri “arie” dell’opera donizettiana. In apertura, per rendere più lieta e giocosa l’atmosfera, una serie di brevi dialoghi del duo comico Marco e Mauro.

Registrato nei giorni scorsi, l’evento viene diffuso domenica 20 dicembre alle 21 sul canale tv Piemonte+ (canale Lcn 110) e replicato martedì 22 alle 21 e giovedì 24 alle 16. Dal 24 dicembre il concerto sarà inoltre disponibile sulla pagina Facebook del Consiglio.

Il secondo, intitolato “Concerto / Vijà di Natale”, intende omaggiare e valorizzare la cultura popolare piemontese.

Realizzato dal Centro studi piemontesi – Cà de studi piemonteis, vedrà un alternarsi di musica, canzoni e poesia per dar voce a quanto da secoli si esprime in lingua piemontese e non solo. Una festa della speranza, del ricordo, della continuità e del rinnovamento, nella convinzione che le parole non sono soltanto segni o convenzioni, ma possiedono un’anima e una storia antica che affonda radici nel cuore ancestrale dell’esistenza umana.

Il video del concerto, introtto anch’esso dal messaggio di saluto del presidente Allasia, viene proposto lunedì 21 dicembre alle 10 sui social del Consiglio e del Centro studi.