Dpcm, dove potremmo andare a Natale se Asti si estendesse come il comune di Roma

Fa discutere in questi giorni il divieto, contenuto nel dpcm Natale, di non poter uscire dal proprio comune nei giorni 25 26 dicembre e 1 gennaio.

Una norma che ha suscitato le proteste della Regione Piemonte, regione che conta un grandissimo numero di piccoli comuni, molte di queste non superano le poche migliaia di abitanti. Un città come Roma invece, ha all’interno del suo territorio comunale frazioni più grosse dello stesso capoluogo. Basti pensare che Ostia, frazione di Roma, conta 83mila abitanti, più di Asti e qualche paese limitrofo.

La rivista Wired ha pubblicato una proiezione su come ci potremmo muovere se ogni capoluogo di provincia avesse la superficie della capitale.

Ad Asti il raggio gli spostamenti prenderebbe in pratica tutta la provincia, partendo da Canelli e Nizza e arrivando fino a Cocconato in senso latitudinale e oltrepassando i confini della provincia in senso longitudinale.

Insomma una norma non molto equa che durante le Feste penalizzerà proprio chi abita nei centri più piccoli. Vedremo se il Governo si ravvederà su questa decisione.