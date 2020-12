Donazione del Lions Club Alfieri Asti a favore della Croce Verde di Mombercelli

Questa mattina, il Presidente del Lions Club Alfieri Asti, Walter Valente, accompagnato dal cerimoniere Giovanni Boccia, ha consegnato, presso la sede operativa, una offerta in denaro, raccolta tra i soci, a favore della “Croce Verde di Mombercelli”, che sarà utilizzata specificatamente, per l’acquisto di un sanificatore per l’emergenza Covid-19.

“Il nostro Club aveva risposto all’appello del Presidente del sodalizio, Gabriele Marinilli, da sempre grande amico ed estimatore del nostro Lions Club, affinché collaborassimo nella loro iniziativa di dotare un sanificatore per le esigenze operative legate all’emergenza del Coronavirus” commentano dal Lions Club Alfieri.

Come apprezzato gesto di cortesia, il Presidente Valente ed il cerimoniere Boccia sono stati accompagnati in visita alla struttura, dove hanno potuto apprezzare l’organizzazione e l’abnegazione dei vari volontari.

Proprio nel corso della visita, un’ambulanza è dovuta partire, in emergenza, in risposta ad una chiamata urgente dalla centrale, per un grave caso di covid-19.

Nel suo saluto, il Presidente Valente, nel ringraziare il sodalizio per l’impegno profuso, a favore di tutta la comunità, ha ribadito la disponibilità sua personale e del Club per eventuali altre future forme di collaborazione.

Il Presidente Marinilli, nel suo saluto, ha ringraziato il Lions Club Alfieri Asti, per la solerzia con cui ha concretamente risposto al loro appello. Un buon caffè e le foto di rito, hanno chiuso la semplice cerimonia.

Nella foto principale il cerimoniere Boccia, il Presidente Valente con alcuni dei volontari presenti alla breve cerimonia, all’interno dell’articolo il Presidente Valente ed il Presidente Marinilli nel tradizionale scambio dei guidoncini, sotto una delle ambulanze del sodalizio dove verrà utilizzato il sanificatore, oggetto dell’offerta