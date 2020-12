Domenica al Maina probabilmente il primo vaccino Covid ad Asti

Sarà con tutta probabilità un o una paziente della Casa di Riposo Città di Asti il primo vaccinato contro il Covid ad Asti domenica prossima, 27 dicembre.

E’ notizia di pochi minuti fa che l’Ema, l’agenzia europea del farmaco ha dato il via libera per l’immissione in commercio del vaccino Pfizer Biontech, siero che ha dimostrato un’efficacia superiore al 90% nei confronti del Sars – Cov2.

Un regalo di Natale che arriverà in ritardo di una manciata di ore, ma che apre davvero una fase nuova contro la lotta al virus incominciando ad immunizzare le persone più a rischio e quelle più fragili, come, ad esempio, i residenti nelle RSA.

Il 27 dicembre sarà un giorno simbolico: l’Asl di Asti conta infatti di fare poche decine di iniezioni, perchè il quantitativo che arriverà sarà molto limitato: 910 dosi per tutta la Regione. Ai primi di gennaio, quindi qualche giorno dopo arriverà la campagna vaccinae vera e propria: circa 170mila dosi che serviranno per vaccinare medici, infermieri, operatori sociosanitari, dipendenti e ospiti delle Rsa.