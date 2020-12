Disagi alla viabilità per la neve nell’Astigiano: incidente in A21, a Dusino automobilisti a lungo fermi sulla SR10

La neve ha creato e sta creando disagi sulla strade nell’Astigiano.

Sulla strada regionale 10, in particolare verso Dusino San Michele, alcuni automobilisti segnalano di essere stati fermi anche per un’ora per via della situazione del manto stradale, coperto da qualche centimetro di neve, per via di alcuni camion che hanno bloccato la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Dopo una lunga attesa, che ha formato code in entrambe le direzioni di marcia, chi era in viaggio verso Dusino è lentamente ripartito, una vettura alla volta.

Dalla testimonianza di un automobilista la causa dei disagi sarebbe il mancato spargimento di sale da parte della Provincia di Asti.

Anche sulla strada che collega Ferrere a Valfenera sono stati segnalati problemi di viabilità a causa di un camion che è stato a lungo fermo creando problemi al traffico, in questo momento è riuscito a ripartire liberando la carreggiata.

Sull’autostrada A21 Torino Piacenza sono si segnala la coda di 1 km tra Villanova Barriera e Asti Ovest in direzione Piacenza per un incidente, in questo momento è in corso il recupero mezzi.