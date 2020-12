Dedicato a Moasca l’ultimo numero di “Il mio comune”

E’ uscito il periodico della collana “Il mio Comune”della Casa Editrice Team Service di Asti, dedicato interamente a Moasca.

Il magazine è composto da cento pagine che forniscono il ritratto del centro attraverso fotografie inedite degli abitanti del centro nelle loro attività e nei loro territori; viene così fuori un racconto ricco di sfaccettature, orgoglio per il proprio territorio, la propria attività e da pagina in pagina i volti si alternano a paesaggi che rappresentano il nostro Monferrato, quello che i turisti da tutto il mondo vengono a cercare per trovare i nostri vini, i nostri sapori e la nostra ospitalità.

Il giornale è interamente coordinato realizzato e seguito da Cinzia Trenchi, giornalista, fotografa e scrittrice, specializzata in turismo enogastronomico, alimentazione e benessere, in collaborazione con in sindaco Andrea Ghignone, le autorità del Comune di Moasca e i suoi cittadini.