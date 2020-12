Davide Migliasso è il nuovo presidente del Co.Ge.Sa.

Davide Migliasso, sindaco di San Damiano d’Asti, è il nuovo presidente del Co.Ge.Sa., il consorzio socio assistenziale costituito da 65 comuni astigiani.

Giovedì scorso si è tenuta l’assemblea dei soci del Co.Ge.Sa. che prevedeva il rinnovo del consiglio di amministrazione, durante il quale sono stati eletti cinque consiglieri: Davide Migliasso, Cristiano Gavazza (sindaco di Grana), Antonietta Tituccio (vicesindaco Villanova d’Asti), Piera Sesia (vicesindaco di Moransengo) e Paolo Mortara (assessore Refrancore d’Asti).

Anna Macchia, sindaco di Villafranca d’Asti, è stata eletta presidente dell’assemblea dei sindaci.

Oggi si è tenuto il primo cda in cui era in programma l’elezione tra i componenti del presidente e del vicepresidente, con Davide Migliasso eletto presidente e Cristiano Gavazza vicepresidente.

“Sono contento di ricoprire questo incarico perchè per noi il cogesa è un consorzio con cui ci interfacciamo quotidianamente, noi abbiamo anche una delle sedi del cogesa sul territorio comunale” le prime dichiarazioni di Migliasso dopo l’elezione. “Sono contento perchè questa mia elezione è frutto di un lavoro di sinergia fatto in questi mesi con tutti comuni consorziati, le nostre strategie sono state condivise con i sindaci e con la fondazione Cogesa.

Vogliamo lavorare in continuità con il precedente Cda per poi portare cose nuove, anche la composizione del nuovo consiglio è un mix tra nuovi consiglieri come il sottoscritto, Gavazza e Mortara, e consiglieri che facevano già parte del precedente Cda come Tituccio e Sesia.”