Dalla riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza previsti più controlli in Asti e provincia per le festività

Nella mattinata di oggi, mercoledì 16 dicembre, presieduto dal Prefetto Alfonso Terribile, si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno partecipato, in videoconferenza, il Presidente della Provincia, l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Asti, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma Carabinieri, un delegato del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante a scavalco la Sezione di Polizia Stradale di Asti e il Comandante della Polizia Municipale di Asti.

Nella seduta è stato affrontato il tema delle misure di sicurezza da attuarsi in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno anche in relazione alla necessità di continuare a garantire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia, previste dai provvedimenti governativi.

In attesa di conoscere le ulteriori limitazioni agli spostamenti preannunciate nel periodo natalizio e di fine anno, è stato disposto il rafforzamento in tutta la provincia dei controlli di prevenzione, a contrasto della “criminalità diffusa”, con particolare riguardo alle zone dove ci sono banche, uffici postali, centri commerciali ed altri esercizi a rischio. E’ stato potenziato anche il controllo del territorio a protezione di obiettivi sensibili per l’occasione quali chiese, santuari e simboli della cristianità, dove si svolgono le tradizionali cerimonie religiose, nonché di tutti gli altri luoghi di culto delle diverse confessioni presenti sul territorio, sebbene le celebrazioni quest’anno saranno diversamente modulate a motivo della pandemia in atto.

“Essenziale sarà l’apporto e la collaborazione della Polizia Municipale nell’assicurare adeguati controlli sul rispetto delle misure e dei distanziamenti previsti, con particolare riferimento ad esercizi e centri commerciali ed alle vie principali del centro cittadino.” sottolineano dalla Prefettura in una nota stampa.

Analogamente, su tutta la rete viaria della provincia è stata intensificata l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme del Codice della Strada unitamente a quella di verifica dell’osservanza delle norme vigenti sugli spostamenti tra Comuni e Regioni.

Inoltre è stato affrontato il tema della produzione, detenzione e commercializzazione illecita di artifici pirotecnici richiamando la normativa nazionale che regola e sanziona accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico con particolare riferimento alle disposizioni dei recenti DPCM che, attualmente, impongono il divieto di circolazione dalle 22 alle 5.00 del mattino, esteso alle 7.00 del 1° gennaio 2021, salvo ulteriori misure restrittive che potranno essere adottate.

Il Prefetto a nome dei componenti del Comitato intende, infine, esprimere alla cittadinanza un caloroso augurio per le imminenti Festività, facendo appello, ancora una volta, al senso di responsabilità e alla collaborazione della collettività nell’osservanza delle regole disposte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per contribuire a rallentare la diffusione del virus.