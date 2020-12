Dalla Fondazione CRT finanziamenti per tre progetti nell’Astigiano

235 progetti di istituzioni ed enti non profit saranno realizzati sul territorio con i 3,9 milioni di euro di contributi assegnati dalla Fondazione CRT nella seconda sessione 2020 delle richieste ordinarie, ossia non rientranti in specifici bandi tematici. Salgono così a 571 le iniziative ordinarie sostenute quest’anno da Fondazione CRT con circa 8 milioni di euro complessivi.

Tre le aree di intervento: Welfare e Territorio, Ricerca e Istruzione e Arte e Cultura

Nell’Astigiano riceveranno controbuti: il Comune di Grazzano Badoglio per il progetto “Scuola Aperta” (Ricerca e Istruzione); la Fondazione Asti Musei per la “Douja d’Or 2020 – Il Vino, il cibo, la cultura, il Monferrato”(Welfare e Territorio) e la Società di Studi Astesi per sostenere le attività (Arte e Cultura).