Dal comune di Asti un contributo a fondo perduto per 1700 attività astigiane

È stata firmata questa mattina in Piazza San Secondo la convenzione tra il comune di Asti e le associazioni di categoria per un aiuto immediato in seguito alla crisi dovuta al Covid, pari a €349000 a favore delle piccole medie imprese del commercio turismo servizi artigianato e trasporti con sede operativa nel comune di Asti.

“Abbiamo affrontato questa pandemia fin dall’ inizio con il massimo impegno – afferma il sindaco Maurizio Rasero –nella prima fase ci siamo concentrati sull’emergenza alimentare, inventadoci i buoni spesa. Superata questa fase, abbiamo cercato di dare una risposta alle piccole imprese e abbiamo abolito o ridotto alcune tasse, per quanto il nostro potere. Oggi, grazie ad una ricognizione dei conti abbiamo trovato 349.000 Euro da destinare alle piccole e medie imprese astigiane. A livello di bilancio è stato uno sforzo sovrumano visti i chiari di luna, ma abbiamo fatto in fretta scrivendo un bando insieme alle associazioni di categoria che consente di non escludere nessuno”.

Si stima che saranno circa 1700 le domande che arriveranno per il finanziamento a fondo perduto, un media di circa 200 Euro di contributo ad azienda.

Le associazioni di categoria, dal canto loro, si impegneranno a mettere in atto una campagna di comunicazione mirata valorizzare l’offerta commerciale artigianale ed enogastronomica della città di Asti in particolare per promuovere i negozi di vicinato nonché tutte le opportunità delle piattaforme di e-commerce Asti on-line presentati recentemente il comune di Asti .

“Valorizzare la possibilità di comprare sotto casa è un impegno di tutti – sottolinea il vicesindaco è assessore al commercio Marcello Coppo – In questo momento ci sono molte realtà, sia istituzionali che associative, come per esempio la Web Family, che si stanno impegnando al massimo per valorizzare il commercio locale.

L’assessore al bilancio Berzano ricordo invece che quella di oggi non è l’unica misura messa in atto a favore delle piccole imprese: “Ricordo che abbiamo destinato 500mila euro a fine estate per la restituzione della Tari alle attività rimaste chiuse”.