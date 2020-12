DAD, all’Istituto Artom secondo appuntamento con i convegni in pillole

Secondo appuntamento con i Convegni in pillole organizzati dall’Istituto Artom di Asti. Il relatore dell’incontro previsto venerdì 4 dicembre sarà un economista, il Prof. Enzo Pace, docente di Elementi di economia internazionale, presso l’Università Cattolica di Milano, che tratterà il seguente argomento: “L’economia come strumento per orientarsi”.

Incontro con tema che ha incipit dalle ripercussioni che la recente pandemia ha provocato sull’economia italiana e internazionale.

Partendo dal concetto di pandemia come formidabile acceleratore di processi già avviati, il relatore affronterà le principali tematiche dell’attuale contesto economico e produttivo e le possibili ricadute che coinvolgeranno l’orientamento scolastico, i percorsi universitari e l’attuale mercato del lavoro.

È possibile iscriversi al convegno compilando il seguente form: https://forms.gle/Fdwr5ZkEoN3A8c8w5

A chi parteciperà ad almeno il 70% dei convegni promossi nell’intero anno scolastico sarà inviata una attestazione di frequenza, valida come criterio di assegnazione dei crediti formativi.

Per agevolare la trasmissione dell’audio e del video del relatore sarà richiesto di spegnere il microfono; si potrà scrivere le domande o segnarvi per un intervento sulla chat. Alla riunione si applicheranno le stesse modalità utilizzate per la didattica delle ore di lezione disciplinare.

Il link e il codice per la partecipazione sarà inviato con posta elettronica 6/4 ore prima dell’evento.