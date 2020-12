Quest’anno sarà un Natale particolare, condizionato dalla pandemia di coronavirus che ha stravolto le nostre vite, ma tanti comuni astigiani non hanno voluto far mancare uno dei simboli dell’atmosfera natalizia: l’albero di Natale.

Anche il Comune di Maretto ha voluto offrire lo spettacolo dell’albero di Natale ai propri cittadini, ma in una versione molto originale: si tratta di una struttura in acciaio alta 8 metri con al suo interno un laser che proietta luci di dieci colori diversi (come si può vedere nei video sotto).

L’idea di questa versione dell’albero di Natale è del sindaco di Maretto, Roberto Palma: “Lo scorso anno avevo visto un albero in ferro a Sauze d’Oulx e mi ha ispirato, così ho chiesto al vicesindaco, Luca Cantamessa, che ha un’azienda meccanica a Brandizzo, la Cem, di realizzare l’albero in acciaio; in questo modo non dobbiamo abbattere abeti ogni anno, ma basterà smontarlo e rimontarlo ad ogni Natale.”

Il tutto senza costi per il Comune: “Da quando mi sono insediato ho rinunciato alla mia indennità da sindaco per destinarla a iniziative per il paese, e quindi l’albero non costerà nulla al Comune.”