Da oggi scatta di nuovo la zona rossa: cosa si può fare e cosa no

Da oggi, 31 dicembre 2020, e fino a mercoledì 06 gennaio 2021, scatta in tutta Italia la zona rossa, con le regole previste dal “decreto Natale”, ad esclusione del giorno lunedì 4 gennaio 2021 in cui si torna in zona arancione.

Vediamo le regole al tema degli spostamenti legati al periodo di festa, fermo restando quelle che abbiamo imparato a conoscere durante il periodo di Piemonte in zona rossa.

Non si può uscire al di fuori del proprio Comune tranne che per i comprovati motivi da inserire in autocertificazione in caso di controlli. Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. Chi svolge attività di volontariato a favore di persone in stato di disagio o svantaggiate può spostarsi ed indicare come motivo giustificativo “l’espletamento del servizio di volontariato sociale”.

VISITE PARENTI E AMICI

Nei giorni rossi (festivi e prefestivi dal 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Tra il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il “coprifuoco” sarà in vigore tra le 22.00 e le 7.00 del mattino.

SECONDE CASE

Nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

ATTIVITA’ SPORTIVA

Nella “zona rossa” è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Per fare chiarezza su tutto quello che è ammesso e cosa no, a seconda dei giorni e dei colori, il Governo ha pubblicato una apposita sezione di FAQ che si possono consultare cliccando qui –> http://www.governo.it/it/faq-natale#zone