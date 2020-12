Da domani appuntamento con IOLAVORO Digital Edition

IOLAVORO Digital Edition, il 2 e 3 dicembre 2020 conferma l’appuntamento, esclusivamente sulla piattaforma digitale www.iolavoro.org dalle 10 alle 18. Con 53 edizioni alle spalle è la più importante job fair italiana, e anche quest’anno si dimostra essere una fucina di grandi opportunità per chi cerca e chi offre lavoro. Cinquemila posti di lavoro – tanti sono quelli offerti da 158 realtà tra aziende, agenzie per il lavoro e centri per l’impiego che ricercare personale.

In un periodo così complesso, cinquemila posti di lavoro – tanti sono quelli offerti dalle realtà che partecipano all’evento, non solo del Piemonte ma di tutt’Italia e anche dall’estero – sono infatti un risultato che dà grande soddisfazione. Ma IOLAVORO non è solo luogo di incontro fra domanda e offerta di lavoro, anche se questo rimane il suo obiettivo principale. Per il pubblico che partecipa è anche occasione di incontro, conoscenza e dialogo con enti istituzionali e realtà del mondo della formazione e istruzione professionale che qui trovano un’importante opportunità per raccontare se stessi e i propri servizi, e offrire consulenza e supporto concreto a chi ne fa richiesta.

In quest’ottica si pone anche Orientamento ai mestieri WorldSkills, lo spazio dove le realtà del mondo della formazione e istruzione professionale che aderiscono a WorldSkills Piemonte presentano le proprie offerte didattiche per aiutare i più giovani nelle loro scelte scolastiche e professionali.

IOLAVORO è organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro e promossa da Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio universitario, ed è realizzata con i finanziamenti del Fondo sociale europeo. Quest’anno è riconosciuta come Evento annuale del Programma operativo regionale (POR) finanziato dal Fondo sociale europeo.

Con grande impegno e generosità da parte dei relatori abbiamo organizzato anche un ricco programma di webinar. Sono oltre 130 incontri online su tematiche legate al mondo del lavoro, tenuti da specialisti del settore. Iscriversi richiede meno di un minuto e si ha la possibilità di interagire in live chat. Il programma è consultabile su www.iolavoro.org.

