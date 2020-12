Vini di Langa e Roero e tantissime eccellenze gastronomiche: i Produttori di Govone propongono una vasta scelta di prodotti del territorio per un Natale speciale.

Siamo andati a curiosare per voi all’interno del punto vendita di Via Umberto I° n. 46, dove c’è la sede della storica cantina sociale roerina, così potete vedere con i vostri occhi quante sono le delizie tra cui si può scegliere per un’idea regalo natalizia a km zero e di altissima qualità. Il punto vendita è aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18,30, la domenica dalle 9 alle 12.30. Si effettuano anche consegne a domicilio. Per tutte le informazioni: tel 0173-58120 – 0173-621928.

di 44 Galleria fotografica Curiosando tra le idee regalo dei Produttori di Govone









Un altro punto vendita si trova a Portacomaro, in Via Valcastellana 18. E’ aperto da martedì a venerdì dalle 9 alle 12,30, al sabato dalle 9 alle 17 e alla domenica dalle 8,00 alle 12. Per informazioni: tel 0141-202122.

Oltre ai vini sfusi, e alle tradizionali proposte di vini tipici del territorio imbottigliati, si possono trovare anche moltissime confezioni regalo già pronte oppure si può scegliere tra le tantissime specialità gastronomiche a disposizione per personalizzare la vostra scorta natalizia di prodotti di Langa e Roero. E poi ancora, grappe e panettoni, cioccolato… quando si entra nel punto vendita dei Produttori di Govone si resta senza fiato nell’ammirare tutto quello che vi aspetta. Guardare la fotogallery per credere!