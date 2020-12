Curcuma, 5 curiosità sulla spezia che oggi va molto di moda

Oggi la curcuma conquista spesso le prime pagine dei giornali che si occupano di benessere e di salute, e non solo. Si parla infatti di una spezia che negli anni ha saputo conquistare non solo il cuore degli italiani, ma anche le loro papille gustative. Sì, perché attualmente è uno degli ingredienti più utilizzati, per via del suo sapore, che riesce a regalare una marcia in più ad ogni possibile ricetta. E anche per via delle sue proprietà, come la possibilità di favorire l’attivazione della termogenesi per dimagrire. Vediamo quindi 5 curiosità sulla curcuma, una delle spezie più di tendenza in questo momento.

La curcuma fa bene alla salute: è giusto partire proprio dai benefici di questa spezia, che riguardano ad esempio la digestione, la salute della pelle e delle unghie, i reumatismi e i capelli. Chi desidera capire che effetti ha la curcuma sulla salute può approfondire questo argomento leggendo le guide degli esperti: in tal modo è possibile scoprire che questa spezia è ottima per combattere stati come il diabete, e per migliorare le funzionalità cardiache.

La curcuma combatte le infezioni: in pochi sanno che la curcuma è una spezia che può diventare un ottimo rimedio ad applicazione topica contro le infezioni. Basta infatti applicarla sulle ferite per poter aiutare il corpo a debellare diversi organismi nocivi, per via delle sue spiccate proprietà antimicrobiche. In secondo luogo, la spezia in questione stimola la rigenerazione dei tessuti e dunque accelera la guarigione.

La curcuma è un colorante naturale: il giallo vivo della curcuma non serve soltanto per abbellire i piatti. In passato, infatti, pare che i romani utilizzassero questa spezia per tingere i vestiti, e ancora oggi si tratta di una pratica molto in voga in alcuni paesi orientali. In cucina, invece, la si usa spesso come colorante alimentare al posto dello zafferano (più costoso).

La curcuma è una promessa: in paesi come l’India, le donne promesse spose alle volte portano al collo un ciondolo con il rizoma della curcuma. In realtà questa spezia ha un ruolo molto più vasto nella cultura indiana, dato che è una grande protagonista della cerimonia dell’Haldi (è parte dell’unguento che viene applicato ad entrambi i futuri sposi).

Non solo polvere: la curcuma può essere assunta in diversi modi, ad esempio masticando il tubero della pianta, oppure in capsule e compresse. Bisogna però fare molta attenzione ai dosaggi, che non dovrebbero mai superare i 3 grammi al giorno. Un’assunzione di quantità eccessive potrebbe infatti causare qualche effetto collaterale, come il mal di stomaco e la nausea.

In conclusione, questa spezia ha davvero tantissime proprietà positive, e una serie di curiosità che la rendono non solo buona, ma anche divertente da scoprire.