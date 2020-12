CSVAA, lutto a Ferrere è mancato il presidente del Sea7 Colline

Il presidente, il consiglio direttivo e lo staff del CSVAA si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Antonio Cadau, presidente dell’Associazione Sea7 Colline di Ferrere.

“Il suo ricordo nelle parole dell’amico Happy Ruggiero, anch’egli volontario Sea: “Ascoltando e leggendo i dati dei decessi provocati dal Coronavirus, ci siamo quasi assuefatti al lutto per una società che sta morendo. Ma quando questo maledetto virus ci porta via improvvisamente un amico, un uomo giusto e saggio, una persona che ha dedicato gli ultimi suoi anni ad aiutare gli anziani, i deboli e i bisognosi, allora ci pare di vivere un mondo brutalmente crudele. Il suo impegno è stato così importante per gli altri, che è difficile pensare ora di poter proseguire la sua missione con la continuità che Antonio desiderava. Dalle sue parole e dai suoi comportamenti Antonio emanava l’esperienza e il sapere raccolti in una vita mai sazia di impegni. La sua presenza in Sea Italia è stata indispensabile nel continuo rapporto con tutti i presidenti associati, per fondare altre Associazioni SEA e cogliere i problemi di ciascuna a cui trovare soluzioni possibili. Nel 2015 incontra Ferrere e, con la sua gentilezza e saggezza, crea il ‘SEA 7colline’. Con il supporto del Comune e sulla matrice di SEA delle Colline Alfieri, raccoglie, non senza difficoltà, un primo gruppo di volontari, a cui se ne aggregano altri richiamati dal suo spirito di servizio. È il suo capolavoro. L’impegno di tutti è ora di farla crescere come Antonio aveva immaginato, nel ricordo del suo senso di appartenenza e di sostegno ad una società che lui avrebbe voluto più equa e più saggia. Ad Anna Maria e a Mariannina il ricordo ed il rimpianto per un marito, un papà, un amico, un uomo buono e giusto”.”

Credits photo: Comune di Ferrere – AT