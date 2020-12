I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti oggi pomeriggio pomeriggio a Buttigliera per il crollo del tetto di un fabbricato civile.

La squadra della centrale del capoluogo e quella dei volontari di Villanova stanno mettendo in sicurezza la zona, non si conoscono ancora le cause del crollo.

Le operazioni sono coordinate dal funzionario di servizio, sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.