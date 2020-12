Covid19 e assistenza psicologica gratuita: i numeri di telefono utili

La rete telefonica predisposta ad Asti per offrire assistenza psicologica gratuita, per chi ha bisogno di sostegno e conforto dovuti agli effetti della pandemia da Coronavirus, continua nel suo obiettivo. In questa seconda fase della pandemia, alla rete di assocazioni si è aggiunto il Soroptimist International d’Italia, sodalizio mondiale di donne di elevata qualificazione professionale in diverse specializzazioni che intendono offrire il proprio contributo alla città in questo difficile momento.

L’associazione ha attivato lo Sportello Psicologico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 che sarà curato da un team di 30 socie tra psicologhe, psicoterapeute, psichiatre e psicanaliste. Sul sito del Comune è possibile trovare l’elenco dei contatti aggiornato e completo (www.comune.asti.it).

“L’incremento delle adesione da parte di associazioni che intendono dare il proprio contributo al progetto di assistenza psicologica gratuita – commentano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto – non può che renderci orgogliosi di essere a capo di una collettività il cui modo di fare e caratterizzato da una presente e costante solidarietà che da valore aggiunto ad ogni iniziativa”.

Di seguito l’elenco degli sportelli sostegno psicologico