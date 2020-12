Covid, la situazione dell’Ospedale di Asti e l’appello di Rasero e Messori: “Teniamo alta l’attenzione in questi giorni” (video)

Con una diretta facebook dall’esterno dell’Ospedale di Asti, il sindaco Maurizio Rasero e il commissario Asl Giovanni Messori Ioli hanno fatto il punto sulla situazione sull’emergenza coronavirus, sia dal punto di vista di ricoverati presso il nosocomio astigiano, sia dei comportamenti da tenere in seguito al nuovo allentamento delle misure scattato da domenica quando il Piemonte è entrato in zona gialla.

“Oggi all’Ospedale di Asti ci sono 173 ricoverati per Covid, di cui 12 in terapia intensiva; teniamo conto che a marzo-aprile siamo arrivati a 210 pazienti, mentre un mese fa abbiamo sfiorato i 220 pazienti. Il dato di oggi non ci deve fare abbassare la guardia, sembra che adesso siamo in una fase di equilibrio, ma, in attesa che inizino le vaccinazioni, in questi giorni se allentiamo le misure di contenimento c’è il rischio che tornino a salire i ricoveri e i decessi” dichiara il commissario Messori Ioli che poi invita in particolare a fare attenzione quando si è nei locali chiusi “Mi raccomando in questi giorni agli ambienti chiusi, se ci troviamo con amici e parenti teniamo la mascherina.”