Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: i dati aggiornati dei positivi, guariti e decessi nell’Astigiano

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione si segnala ancora una crescita dei positivi nell’Astigiano che oggi sono 77 in più di ieri, con il totale che arriva a 8523 da inizio pandemia, ma anche oggi salgono nuovamente in misura superiore i guariti che sono 184 in più di ieri con il totale che ora è di 5462. Oggi si registrano quattro decessi con il totale che sale a 402.

Anche in Piemonte si registrano più guariti, 2192, che nuovi positivi, 952 di cui il 43,7% asintomatici.

Oggi si registra un calo delle persone ricoverate in terapia intensiva di quindici unità con il totale attuale che scende a 345, scende anche il numero delle persone ricoverate non in terapia intensiva che sono 119 in meno di ieri.

Report COVID-19 Piemonte 8 dicembre

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 952 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 8,3% dei 11.514 tamponi eseguiti. Dei 952 nuovi casi, gli asintomatici sono 416,pari al 43,7%. I casi sono così ripartiti: 272 screening, 450 contatti di caso, 230 con indagine in corso; per ambito: 155 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 48 scolastico, 749 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 179.651, così suddivisi su base provinciale: 15.725 Alessandria, 8523 Asti, 6210 Biella, 24.808 Cuneo, 13.928 Novara, 95.168 Torino, 6779 Vercelli, 5947 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 966 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1597 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 330 (-15 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.124 (- 119 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 60.059

I tamponi diagnostici finora processati sono 1.687.411 (+11.514 rispetto a ieri), di cui 828.897 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 6.746

Sono 59 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 13 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6.746 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1000 Alessandria, 402 Asti, 296 Biella, 732 Cuneo, 588 Novara, 3.125 Torino, 322 Vercelli, 215 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

108.392 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 108.392 (+2.129 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 8383 Alessandria, 5646 Asti, 3381 Biella, 13.289 Cuneo, 7513 Novara, 61.256 Torino, 4175 Vercelli, 3451Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 540 extraregione e 558 in fase di definizione.