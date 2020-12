Zona rossa nei giorni festivi, la Confcommercio Asti propone di posticipare la data di inizio saldi

L’ inizio dei saldi invernali è attualmente previsto per martedì 5 gennaio, ma come ben risaputo, nelle date del 5 e 6 gennaio, rispettivamente, uno giorno prefestivo e l’altro festivo i negozi di abbigliamento e calzature saranno obbligati a rimanere chiusi per effetto della “zona rossa” come disposto dal “Decreto Natale”.

La Confcommercio di Asti alla luce di tali novità e tenuto conto del protrarsi della situazione di grande incertezza, che in questo particolare momento “storico” stiamo vivendo, propone e sottopone ai tavoli istituzionali di posticipare la data di inizio saldi a giovedì 7 gennaio, per tutti, quando i negozi potranno riaprire regolarmente in modo da evitare che le grandi catene e le altre realtà di commercio “on-line” sfruttino la possibilità di partire in anticipo con le vendite di fine stagione già a partire dal 5 gennaio mentre i nostri negozi saranno chiusi e penalizzati in virtù del Decreto attualmente in vigore.

Comunicato stampa a firma del direttore di Confcommercio Asti, Claudio Bruno