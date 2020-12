Si è concluso il concorso per lo scuole promosso dalla Cooperativa della Rava e della Fava, giunto alla sua quinta edizione, ‘Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza’ che ha registrato una buona partecipazione di scuole.

Come da regolamento entro il 24 dicembre sono stati consegnati tutti i lavori e fino a sabato 16 gennaio 2021 saranno esposti alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti dove è stato allestito appositamente l’albero di Madre Terra.

“Disegni, poesie, ricette, fumetti e tecniche espressive varie che in forme diverse esprimono lo Spirito più autentico del Natale ed i suoi valori” spiegano dalla Cooperativa della Rava e della Fava che poi ringraziano: “Un ringraziamento a tutti gli insegnanti, agli operatori e a tutti i bambini e ragazzi che anche quest’anno hanno partecipato con entusiasmo così numerosi. Anche quest’anno abbiamo avuto l’onore della partecipazione dell’Educativa Territoriale C.I.S.A. Asti Sud con i lavori dei ragazzi del Centro Diurno.”

La premiazione di tutti i lavori avverrà sabato 16 gennaio con modalità che verranno comunicate in attesa delle prossime disposizioni di salute pubblica.