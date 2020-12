Conclusi a Tonco interventi di messa in sicurezza del territorio

Nei mesi di ottobre e novembre l’Amministrazione comunale di Tonco ha provveduto ad attuare lavori di messa in sicurezza del territorio con asfaltature straordinarie di strade e manutenzione idraulica.

E’ stata effettuata una manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale con asfaltature in Località Piane, in Strada Camporosso e in Strada San Martino, dove le vie erano deteriorate dall’usura del tempo e dal passaggio di trattori e mezzi pesanti. I lavori per un totale di circa 39.000 euro sono stati finanziati con un contributo statale attribuito ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti.

L’Amministrazione ha rivolto la sua attenzione anche alla situazione idrogeologica del territorio con un intervento di manutenzione idraulica del rio Bizara. A causa della lieve pendenza che caratterizza il rio e al trascorrere degli anni, l’alveo del canale risultava infatti pericoloso causando esondazioni con fuoriuscita delle acque dal letto che andavano a interessare la sede stradale e a danneggiare terreni e fabbricati limitrofi.

Grazie ad un contributo regionale di 15.000 euro è stato realizzato un intervento al fine di ridurre le acque di piena del rio Bizara, andando a convogliare una parte delle acque in un canale (scolmatore), ricucendo la possibilità di esondazioni assicurando l’integrità dei luoghi e l’incolumità della popolazione.