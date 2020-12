Con Altromercato il regalo giusto è nelle tue scelte

Altromercato, la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia, propone un Natale con prodotti davvero buoni perché realizzati con materie prime equosolidali, nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

I regali sono pensieri che facciamo per noi, pensando alla persona che li riceve e non guardando oltre. Le scelte, invece, sono atti concreti, generosi, realizzati per donare un presente e un futuro migliore a tutti. Quest’anno più che mai è importante la scelta dei doni da fare alle persone più care, scelte pensate, buone e sostenibili. Così tutte le proposte Altromercato possono diventare il regalo giusto per queste festività e soddisfare i palati più esigenti: dai classici della tradizione, reinterpretati con ricette rinnovate e gourmet, a sfiziose novità e idee originali.

Si comincia con il nuovo Calendario dell’Avvento che celebra la diversità illustrato da Daniela Pareschi, per passare ai panettoni e pandori tradizionali, biologici o ricoperti al cioccolato, ma anche ai torroni con golose novità, al cioccolato nei nuovi pack sostenibili, ai tè, alle spezie in confezioni regalo riutilizzabili. Quest’anno le tre migliori origini del caffè Altromercato sono proposte in un cofanetto “libro racconto”, contenente le storie dei tre produttori e un suggerimento per la sua degustazione.

Sono tutti prodotti con ingredienti rigorosamente equosolidali e in gran parte bio, provenienti dai luoghi che ne esprimono l’eccellenza, come i tè del Darjeeling in India, le spezie dallo Sri Lanka, l’uvetta del Sud Africa, le noci dall’Amazzonia e i nuovi petali di torrone dalle materie prime equosolidali, ma lavorati artigianalmente in Italia.

Tante le proposte originali anche per le loro confezioni, che uniscono la cura artigianale e l’attenzione per la sostenibilità, grazie all’utilizzo di materiali di recupero e riciclati, alla certezza del rispetto del lavoro e dei diritti delle persone. Le confezioni in carta-seta per esempio, vengono realizzate a mano dai gruppi di donne in Bangladesh per rendere ancora più speciali le feste di Natale.

Ecco una selezione di prodotti per la tua scelta per un giusto Natale:

PANETTONE GOCCE DI CIOCCOLATO, UVETTA E ANACARDI

Un panettone davvero goloso con gocce di cioccolato, uvetta e anacardi, che unisce l’eccellenza della tradizione dolciaria italiana ai valori etici del commercio equosolidale: è soffice e morbido all’interno, con una glassatura esterna ricoperta da una croccante granella di anacardi. Questo panettone è confezionato in un prezioso telo in carta-seta realizzato e dipinto a mano dalle artigiane di Prokritee, progetto di filiera etica in Bangladesh.

[peso 750 gr; prezzo consigliato 11,50 €]

IL PANDORO DELLA TRADIZIONE

Il nostro Pandoro è lavorato come da tradizione, ma strizza l’occhio all’originalità con l’uso equilibrato di ingredienti equosolidali come miele, zucchero di canna e burro di cacao.

La novità assoluta è che anche lo zucchero a velo è realizzato con zucchero di canna dal commercio equo.

Abbiamo racchiuso la sua dolcezza in un prezioso telo in carta-seta realizzato dalle artigiane di Prokritee in Bangladesh, con una tecnica artigianale che prevede la creazione di un foglio per volta, decorato, cucito, stampato con blockprint tradizionale o inclusioni nel foglio lasciato asciugare all’aperto. L’incarto è quindi riutilizzabile sia come carta da regalo che in altri modi creativi in casa.

[peso 700 gr; prezzo consigliato 10,50 €]

PETALI DI TORRONE MANDORLATO BIO

Lievi, fragranti, irresistibili: sono le prime parole che ti vengono in mente quando assaggi uno dei nostri petali di torrone croccante. Sono realizzati con mandorle intere, miele, zucchero di canna e anacardi equosolidali, rispettando la tradizione torroniera italiana, le persone e il pianeta.

[prezzo consigliato 10,50 €]

NOCCIOLATO DUO

Unica confezione, doppio nocciolato: Nocciolato classico è perfetto per gli amanti della cioccolata gianduia, mentre Nocciolato Dark è per chi ama le note più intense del cacao. Sono entrambi realizzati con croccanti e profumate nocciole intere italiane. Oltre che essere buonissimi, molto golosi e con materie prime provenienti da filiere del Commercio Equo e Solidale, questo prodotto presenta anche un’innovazione nel pack che fa bene all’ambiente. Abbiamo infatti scelto di ridurre l’uso della plastica e quindi per la linea di tavolette Nocciolato abbiamo utilizzato un incarto smaltibile nella carta certificato. Novità importante sul mercato del cioccolato in Italia, costituisce una innovazione sostenibile. Inoltre la carta utilizzata è proveniente da fonti gestite in maniera sostenibile (certificata FSC).

[prezzo consigliato 7,50 €]

CIOCCOLATO MASCAO – ESPERIENZA FONDENTE BIO, PER FAR SCORTA DI DOLCEZZA

Una selezione dei migliori cioccolati biologici Altromercato, un classico che moltiplica l’eccellenza del fondente biologico di Mascao, il cioccolato che unisce le fave di cacao con lo zucchero integrale di canna Mascobado. Cinque tavolette fondenti realizzate con ingredienti pregiati e accostamenti inediti, inebrianti fragranze e sapori: una vera esperienza fondente.

[peso 480 gr; prezzo consigliato €14,00]

TE BIOLOGICI AROMATIZZATI

Una selezione di 6 pregiati tè verdi e neri aromatizzati, confezionati in una elegante scatola di latta riutilizzabile. Questi tè sono prodotti da un gruppo di giovani coltivatori della zona del Darjeeling in India, che hanno rilevato e gestiscono in autonomia una piantagione per regalare tè di eccellenza e offrono un motivo di aggregazione e crescita per l’intera comunità.

[prezzo consigliato 14,00 €]

COFANETTO MY SPICE BOX PER UN REGALO GOURMET

Una selezione essenziale in cucina che unisce le spezie regali come la cannella, il pepe e la noce moscata, i chiodi di garofano, la curcuma e lo zenzero, tutte racchiuse in un cofanetto riutilizzabile fatto a mano in carta artigianale, a partire da fibre di piante biodisponibili. Le spezie provengono da Podie, un’organizzazione di Commercio Equo dello Sri Lanka con la quale Altromercato ha una relazione di amicizia, di cooperazione e di scambio da quasi 30 anni.

[prezzo consigliato 8,50 €]

Tutte le proposte natalizie Altromercato sono disponibili nelle 225 Botteghe in tutta Italia e online sul sito www.altromercato.it