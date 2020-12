Comunicazione dell’Asp sul servizio di illuminazione votiva al Cimitero di Asti

L’Asp informa che è arrivata in questi giorni, nelle case degli Astigiani, una comunicazione inerente al servizio di illuminazione votiva cimiteriale ma, secondo quando specificato in una nota stampa “che, a causa di un problema di interfaccia con il portale di Poste Italiane, è risultata essere poco leggibile“. Scusandosi per il disagio, ASP ha richiesto a Poste Italiane di inviare una nuova lettera a tutti i cittadini, al fine di garantire una maggiore comprensione delle informazioni utili, che di seguito si riepilogano.

Nel mese di gennaio, gli utenti del servizio di illuminazione votiva riceveranno l’avviso di pagamento annuale.

Dal 2021, a seguito del saldo, ASP è obbligata ad emettere fattura elettronica, e per poter assolvere a tale adempimento è necessario disporre dei dati fiscali corretti.

L’intestatario dell’utenza dovrà, quindi, compilare il modulo allegato alla lettera e restituirlo prima dell’effettuazione del pagamento. Qualora il titolare del contratto fosse deceduto, il modulo dovrà essere compilato dal nuovo intestatario a cui verrà effettuata la voltura del contratto.

Il modulo dovrà poi essere inviato, firmato e completo di tutti i dati richiesti, entro e non oltre il 29 gennaio 2021 all’indirizzo di posta elettronica info@asp.asti.it oppure a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: ASP S.p.A., Corso Don Minzoni 86 – 14100 Asti.

Si invita caldamente l’utenza a rispondere alla richiesta di ASP in modo da agevolare gli adempimenti fiscali e da evitare l’interruzione del servizio.

Per informazioni: 0141.434772, www.asp.asti.it e App AstiCimiteri

Nella foto, una lampada dell’illuminazione votiva