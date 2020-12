Comunicare ai cittadini: a Canelli installato un nuovo totem di Protezione Civile

A Canelli è stato installato un nuovo totem di Protezione Civile che permette di comunicare alla cittadinanza in tempo reale le condizioni atmosferiche e i livelli di allerta dati dal Dipartimento di Protezione Civile.

Il totem oltre a spiegare che cosa si intenda per allerta gialla, arancione e rossa, è dotato di un monitor ove vengono tempestivamente comunicate informazioni alla popolazione, non solo relative a fenomeni di dissesto idrogeologico eventualmente in corso, ma anche relative all’emergenza Covid-19 ed altre informazioni di interesse per il territorio.

Il nuovo punto informativo è stato installato innanzi alla Scuola U. Bosca, considerato dall’Amministrazione Comunale luogo strategico per la divulgazione delle informazioni.

È il terzo totem installato presso la Città di Canelli, dopo quelli posti in piazza Cavour angolo viale Indipendenza e in piazza della Repubblica in prossimità dell’Istituto Comprensivo G.B. Giuliani.

“Intendiamo proseguire quanto attuato dalla precedente Giunta presieduta da Marco Gabusi, continuando la divulgazione delle buone pratiche di Protezione Civile anche mediante l’installazione di altri punti informativi presso le scuole canellesi” commentano il Sindaco Paolo Lanzavecchia e l’assessora alla Protezione Civile Raffaella Basso.