Colpo parte in modo accidentale: cacciatore astigiano si ferisce da solo

Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 5 dicembre, a Rocchetta Tanaro.

Un cacciatore, residente in Provincia, è rimasto ferito al braccio per un colpo partito accidentalmente e in autonomia; l’uomo, di circa 30 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Alessandria.

L’incidente è accaduto oggi intorno poco prima delle 13, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castello di Annone che hanno ricostruito la dinamica: il fatto è avvenuto in località Asinara di Rocchetta Tanaro dove durante una battuta di caccia l’uomo a causa di caduta dovuta al dislivello del terreno si feriva con il proprio fucile.