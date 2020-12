Coldiretti: “Spesa Sospesa Contadina” nei mercati Campagna Amica per aiutare le famiglie in difficoltà

Una speciale mobilitazione, per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno, coinvolgerà nel fine settimana gli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia. Con l’iniziativa la “Spesa sospesa del contadino”, anche al Mercato Contadino coperto di Asti in corso Alessandria 271, le aziende agricole di Coldiretti proporranno, sabato e domenica, le iniziative di solidarietà.

Tutti i cittadini che faranno la spesa nel mercato potranno decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.

In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari, di qualità e a km zero, da consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose. Sabato mattina, il rappresentante di Giovani Impresa Coldiretti Asti, Alessandro Caruso, attiverà l’iniziativa offrendo i primi pacchi dono ai volontari della Caritas di Asti.

La mobilitazione si estende ai farmers market e agli agriturismi non solo dell’Astigiano ma di tutto il Piemonte e di tutta l’Italia (il programma e l’elenco delle diverse regioni italiane si trova su www.campagnamica.it).