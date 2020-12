Coldiretti Piemonte: spesa sospesa contadina nei mercati Campagna Amica piemontesi

Speciale mobilitazione con l’iniziativa “la Spesa sospesa del contadino” in tutte le province del Piemonte sabato 12 e domenica 13 dicembre 2020.

Sulla scia dell’attività portata avanti da Coldiretti a livello nazionale, nei mercati di Campagna Amica piemontesi saranno attivate azioni di solidarietà per combattere le nuove povertà ed offrire prodotti 100% Made in Piemonte a chi ne ha bisogno.

Tutti i cittadini che faranno la spesa nei mercati di Campagna Amica potranno decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta, però, di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari Made in Piemonte, di qualità, freschi e genuini.

Nell’occasione sarà divulgata l’esclusiva indagine Coldiretti/Fondazione Divulga su “Le nuove povertà sulle tavole del Natale nell’anno del Covid” con un focus sul coinvolgimento degli italiani nelle iniziative di solidarietà.