Claudia Solaro protagonista della Maratona digitale SIRUN2020 all’insegna di sport, salute e promozione del territorio

La nostra “Giornarunner” Claudia Solaro è stata protagonista della Maratona digitale SIRUN2020, un evento che ha unito sport, prevenzione e promozione del territorio.

L’iniziativa è stata promossa dalla Società Italiana di Reumatologia ed aveva molteplici obiettivi: raccontare i benefici sulla salute dello sport e far conoscere le bellezze culturali di tutta Italia, girando quattro video di trenta secondi l’uno così suddivisi: il primo in cui ci si doveva presentare e raccontare il proprio paese o città, il secondo sul perchè si ama la corsa, le emozioni e le sensazioni, il terzo sul luogo preferito per correre, con un video selfie, e il quarto sul luogo preferito in generale.

Il contest contro le malattie reumatologiche si è concluso con tantissimi video sulla bellezza dei luoghi italiani tra storia, cultura e ambiente.

I migliori contenuti video sono stati scelti per la realizzazione di un docufilm finale che verrà presentato durante la Winter Edition del prestigioso Giffoni Film Festival, #Giffoni50, in un evento speciale. Tra loro sono state selezionate anche le scene di due dei video proposti da Claudia Solaro, che ha scelto come location il parco e il castello di Govone, suo paese d’origine.

“Correre è la mia vita, è la mia medicina per il corpo ma soprattutto per la mente” sono le parole della Solaro selezionate, mentre parla davanti al Castello, oltre ad una parte del video girato nel “Giardino dei Fiori”, il giardino all’italiana del parco, il suo posto preferito per correre.

“Quando sono venuta a conoscenza del concorso avevo da pochissimo avviato il mio progetto @Giornarunner (termine nato dell’unione delle mie due passioni, giornalismo e podismo) su Instagram – racconta Claudia – in cui unisco la promozione del territorio al mio amore per la corsa. Appena ho letto l’obiettivo ho capito che era fatto apposta per me e per presentare la bellezza del mio paese. Sono felicissima che le mie parole e le mie immagini siano state scelte, una grandissima soddisfazione, in un evento digitale che ha unito l’Italia virtualmente”.

Il video è stato trasmesso live nel web show andato in onda sul canale Youtube Giffoni Opportunity nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 dicembre. Di seguito il video dell’evento, al minuto 2h18’37” incomincia il docufilm sulla SIRUN2020.