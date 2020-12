Castelnuovo Belbo tra i vincitori di contributi regionali per il gruppo di Protezione Civile

Il Comune di Castelnuovo Belbo ha vinto il bando 2020 della Regione Piemonte, ottenendo un contributo di 7660 euro per il sostegno del gruppo comunale di Protezione Civile per il potenziamento della logistica, mediante l’acquisto di attrezzature, mezzi e dotazione di dispositivi di protezione individuale.

Il progetto si è classificato come il migliore della Provincia di Asti e il quinto classificato in tutta la Regione Piemonte.

La notizia è arrivata accopagnata dalla lettera dell’Assessore Marco Gabusi, che scrive al gruppo: “Vi ringrazio per l’impegno che state mettendo nel vostro operato, soprattutto in questo difficile momento. Abbiamo vissuto un anno terribile, gettiamoci le brutture alle spalle e accogliamo con speranza il Nuovo Anno”.

Il Sindaco Aldo Allineri dichiara a nome dell’amministrazione comunale: “Siamo felici di essere stati premiati per la partecipazione a questo bando, soprattutto per i 18 volontari che svolgono quotidianamente un servizio importantissimo, non solo per la nostra comunità, ma per le svariate richieste da tutta Italia. Hanno partecipato attivamente a varie iniziative promosse dal Coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile di Asti ed anche per l’emergenza covid. I volontari hanno distribuito mascherine a tutte le famiglie castelnovesi e continuano a consegnare i DPI (dispositivi di protezione individuale) forniti dalle Regione Piemonte alle strutture per anziani. Hanno contribuito all’allestimento dell’ospedale da campo presso le O.G.R. (Officine Grandi Riparazioni di Torino), hanno partecipato al montaggio e smontaggio dell’ospedale da campo a Levaldigi. Sono intervenuti in soccorso a Limone Piemonte a seguito dell’alluvione dei primi di ottobre 2020. Questo lo consideriamo il miglior regalo di buon auspicio per un sereno 2021″.