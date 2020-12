Castelnuovo Belbo dice NO ai botti di Capodanno

“BOTTI? NO GRAZIE!”, così il Comune di Castelnuovo Belbo dice la sua sui botti di Capodanno. Oggi infatti è stata emessa un’ordinanza che dice: “Divieto temporaneo di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere in aree del territorio comunale”, per ricordare a tutti i cittadini che il Capodanno per gli animali può diventare un vero e proprio incubo.

“I botti creano negli animali stress e spavento: la loro soglia uditiva è molto più sviluppata rispetto a quella dell’uomo”, afferma il Sindaco appoggiato da tutta l’Amministrazione comunale.

L’appello è un richiamo alla responsabilità individuale di ogni cittadino per tutelare i nostri amici animali, facendo in modo che anche per loro sia una serata di festa.

Il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 20,00 del 30 dicembre 2020 fino alle ore 24,00 del 1°gennaio 2021, in tutto il territorio comunale e nelle frazioni.

Ordinanza botti Castelnuovo Belbo