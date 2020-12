Canelli, la Biblioteca Monticone propone le “Letture on line”

In questo tempo un po’ sospeso, tra preoccupazioni di diversa natura, distanziamenti e solitudine, la Biblioteca G. Monticone di Canelli ha una nuova proposta per ristabilire un contatto con i suoi amici più piccoli e le loro famiglie.

Sabato 12 dicembre 2020, alle ore 17, verranno interpretate online bellissime letture con le nuove, avvincenti storie per i bambini, selezionate con la solita cura da Mariangela Santi, Paola Malerba e Loredana Marmo. L’iniziativa è rivolta alla fascia d’età dai 3 ai 7 anni.

Per partecipare è necessario iscriversi entro giovedì 10 dicembre scrivendo una mail all’indirizzo: bibliotecamonticone@virgilio.it indicando nell’oggetto “LETTURE ON LINE” e scrivendo il proprio indirizzo di posta elettronica (quello dal quale si seguirà l’incontro). Verrà in seguito inoltrato l’invito con il codice di accesso alle letture, sulla piattaforma utilizzata, dal nostro prezioso volontario Gianni Perrucci che supporta tutta la parte tecnica.

“Ci piace sottolineare un aspetto di questa proposta che ne evidenzia la sensibilità e lo stile: l’iniziativa si svolgerà in parallelo con altre analoghe proposte organizzate nel territorio astigiano, tutte inserite all’interno del progetto “Nati per leggere”, orgogliosamente attivo a Canelli già da cinque anni. Ma non solo. L’evento è stato programmato proprio nei giorni in cui ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Le letture, in questo contesto, diventano uno spazio prezioso di condivisione per un’occasione importante.

Cosa c’è di meglio di un po’ di compagnia in questa stagione invernale, leggendo insieme qualche storia, condividendo in famiglia momenti di intimità e di ascolto? Le parole, quelle belle delle nostre storie, sono un ottimo modo per continuare a sentirci vicini” si legge nella nota della Biblioteca.