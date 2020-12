Calze della Befana, saldi e inziative di gennaio alla Rava e Fava di Asti

Per iniziare da subito il 2021 con il piede giusto dal 2 fino al 31 gennaio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti è possibile utilizzare i buoni emessi nel mese di dicembre: sconto di €10.00 su 50.00 euro di spesa di prodotti Altromercato e Natyr.

Per l’Epifania anche quest’anno è possibile acquistare bellissime e variopinte calze artigianali in cotone o yuta nei due punti vendita Rava e Fava: personalizzabili e che potranno essere riempite di eccellenze dolciarie biologiche e del circuito equo e solidale.

Dal 7 gennaio alla Bottega di via Cavour partono i saldi : ‘ Siamo Ridotti Bene’ con sconti su abbigliamento ed accessori che non andranno ad incidere sul giusto compenso dei nostri artigiani tessili. Sempre in Bottega dal 7 al 24 gennaio è tempo di un nuovo focus di Benessere d’Inverno: andremo alla scoperta delle proprietà dell’Aloe Vera utilizzata nella cosmesi a marchio Natyr.

Sabato 16 gennaio è prevista la premiazione del concorso per le scuole: ‘Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza’: tutti i lavori realizzati sono in esposizione alla Bottega di via Cavour 83.