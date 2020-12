Biancheria intima: suggerimenti utili per scegliere quella giusta

Al contrario di quanto accade per il resto dell’abbigliamento (scarpe e accessori compresi), spesso si tende a sottovalutare l’importanza della qualità della biancheria intima; scegliere dei capi intimi sicuri e comodi, però, dovrebbe essere una priorità di tutti. Come fare? Ecco tutti gli aspetti da valutare in fase di scelta, per un acquisto consapevole e per la sicurezza di una delle parti più delicate del corpo.

Comodità: questione di taglia e di materiale

Scegliere la taglia giusta potrebbe apparire una cosa scontata, eppure moltissime persone acquistano capi intimi della misura sbagliata, cosa che purtroppo spesso causa fastidi non indifferenti. Per evitare problemi a livello di traspirazione cutanea e di microcircolo è quindi necessario provvedere all’acquisto di biancheria della taglia giusta, che sia comoda, non ostacoli i movimenti e non lasci segni sulla pelle.

Altro aspetto da non sottovalutare è il materiale di cui è composto il capo intimo: sempre per questioni di traspirazione e per evitare ristagni di sudore (che potrebbero causare cattivi odori e irritazioni varie), la cosa migliore è preferire intimo femminile sicuro come quello di Cotonella, ad esempio, un marchio italiano che utilizza cotone naturale e biologico. Da evitare invece le fibre sintetiche, che per quanto possano attirare dal punto di vista estetico finiscono per causare il più delle volte irritazioni e reazioni allergiche, soprattutto nei soggetti più delicati.

Valorizzare il fisico con l’intimo: come fare?

Ogni tipo di fisico ha dei punti deboli e dei punti forti, ed è proprio tenendo conto di questi che bisognerebbe scegliere l’intimo, per valorizzare al meglio la propria silhouette. Qualche esempio? Chi ha un fisico a triangolo, ad esempio, presenta la parte alta del corpo più stretta rispetto a quella bassa, con fianchi abbondanti e seno piccolo; una scelta ottimale sarebbe un reggiseno che allarghi la parte alta, quindi con spalline larghe, e degli slip sgambati che slancino i fianchi.

Per il triangolo invertito vale invece l’esatto opposto: meglio evitare spalline larghe per chi ha la parte alta del corpo già imponente (soprattutto nel caso di ragazze che praticano sport come il nuoto, ad esempio), optando invece per un modello di reggiseno che arrotondi un po’ le curve e magari osando con stoffe come il pizzo; per la parte bassa, da evitare assolutamente le culottes, che andrebbero a schiacciare il lato B: meglio optare per delle mutandine brasiliane, che modellano e mettono in risalto le curve.