Avviati i lavori per sistemare i cimiteri di Costigliole d’Asti

Prosegue l’intenso programma di opere pubbliche avviato dall’Amministrazione comunale di Costigliole, che non si è interrotta nonostante le problematiche dovute all’emergenza covid .

“Si sta lavorando tanto e intensamente – commenta il sindaco Enrico Cavallero – sin dall’inizio del mandato ci siamo trovati a dover affrontare delle vere e proprie emergenze nei cimiteri, come la sistemazione dell’automazione delle chiusure, che sono state ripristinate, i cimiteri che rimanevano aperti anche nelle ore notturne, alberi secolari che ormai cominciavano ad essere ammalati e pericolosi di cui è iniziato l’abbattimento programmato e diversi ripristini delle condotte idriche.” Tutti questi lavori hanno comportato notevoli sforzi economici per il Comune che però ha proseguito a spron battuto.

“Ma l’emergenza più importante – continua il primo cittadino – era dovuta alla cronica mancanza di loculi nel cimitero capoluogo, quelli disponibili si erano ridotti a qualche decina. Situazione preoccupante in particolare durante la prima emergenza che ci ha obbligato ad interrompere la vendita se non per le urgenze, in caso di emergenza dovuta a focolai di contagio, così come avvenuto in altri paesi, non avremmo avuto il posto dove mettere i defunti.

Per questo motivo – prosegue Cavallero – abbiamo dovuto reperire risorse necessarie, intorno ai 200.000 euro, per la costruzione di una nuova edicola nell’ala pubblica posta a nord. Terminate a tempo di record progettazione e procedure di appalto i lavori sono iniziati nell’ottobre scorso e verranno terminati nel 2021. Nella nuova edicola verranno edificati 120 nuovi loculi e 48 ossari in questo modo non si dovrebbero avere problemi per i prossimi anni, soprattutto se riusciremo a portare a termine la revisione del regolamento cimiteriale a cui abbiamo già messo mano.”

Questi non saranno gli unici lavori previsti nei quattro cimiteri costigliolesi. Infatti, al termine della costruzione dei loculi si costruirà un roseto per le ceneri funerarie e si proseguirà con altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria “non più procrastinabili” sottolinea il sindaco.