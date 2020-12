Attività online di orientamento e continuità all’Istituto Comprensivo 2 di Asti

All’I.C.2 Asti sono state organizzate le attività di orientamento e continuità, quest’anno in modalità online.

Sono stati proposti, in collaborazione con i docenti delle Scuole superiori, appuntamenti rivolti a tutti gli alunni delle classi terze che hanno potuto ricevere suggerimenti e consigli importanti.

L’attività con le classi quinte della scuola primaria da anni prevedeva il progetto di continuità tramite approfondimenti relativi alle aree scientifiche e umanistiche e con la partecipazione all’attività di musica e coro per il Concerto di Natale che veniva realizzato con l’orchestra del Corso musicale. Quest’anno il progetto si è svolto prima delle vacanze natalizie tramite lezioni online sulla piattaforma Weschool tra i docenti della Scuola secondaria Goltieri e gli insegnanti delle Scuole Primarie Laiolo, Cavour, Cagni e Baussano con i loro alunni.

A chi si iscriverà per l’anno scolastico 2021/2022, la scuola media propone tre percorsi ben distinti.

Il corso ad indirizzo informatico della sezione A ha l’obiettivo di favorire una corretta introduzione all’informatica. Per questo motivo si è deciso di avere come riferimento programmatico la Patente Europea del Computer, opportunamente adeguata e ridefinita alle effettive esigenze di una intera classe e della sua eterogeneità.

Inoltre, a partire dal corrente anno scolastico, l’IC2 utilizzerà, per le classi ad indirizzo informatico, la Gsuite for Education, una suite di strumenti progettati per consentire a insegnanti e studenti di creare e innovare insieme.

Il Corso B, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, vedrà invece un ampliamento dell’offerta didattica nelle discipline linguistiche usufruendo di ore aggiuntive di inglese. Entrambi gli indirizzi sono stati illustrati agli alunni delle elementari durante la diretta live dai docenti Alessandro Mussa e Anna Scarponi.

I docenti di strumento musicale hanno invece presentato l’organizzazione del Corso C dove i ragazzi possono suonare flauto con la professoressa Simona Scarrone, violino con il professor Marco Viola, chitarra con la profssoressa Mariagrazia Reggio e pianoforte con le insegnanti Antonia Scarimbolo e Mariangela Senore. L’accesso al corso musicale prevede la partecipazione al test d’ingresso che si svolgerà a fine gennaio.

Accanto alla presentazione degli strumenti sono stati proposti alcuni video realizzati nell’ambito delle attività di musica d’insieme. Sono stati organizzati saggi musicali “a distanza” ottenendo un ottimo risultato: buone esecuzioni musicali e grande coinvolgimento emotivo.

Il riordino delle attività durante la pandemia ha visto la sospensione per quest’anno di tutte le visite d’istruzione, compreso il Progetto di Sci di fondo realizzato nel nostro Istituto Comprensivo, sono state dunque consolidate le attività legate alla difesa dell’ambiente partecipando alla Settimana della mobilità sostenibile con la realizzazione di illustrazioni e un video a cura dei ragazzi della terza C. L’attenzione a questa tematica è scaturita nel precedente anno scolastico presso la Scuola Primaria Baussano, grazie all’attività del Maestro Dario Cipolla che ha curato la realizzazione del Video “Salviamo il pianeta” finalista al festival nazionale “Cinemambiente Junior” e che ha ottenuto una targa come miglior percorso di ricerca nell’ambito del concorso nazionale scuole dell’infanzia e primarie “Sottodiciotto Film Festival”.

Le iscrizioni on line ai plessi dell’Istituto sono aperte dal 4 al 25 gennaio sul sito www.ic2asti.it